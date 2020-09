ZINGONIA – Primo match amichevole della stagione per l’Atalanta che a Zingonia, rigorosamente a porte chiuse e senza ingresso consentito nemmeno alla stampa, ha affrontato e sconfitto la Pro Sesto per 4-1. Una partita “riservata” e per pochi intimi, tanto che solo la neopromossa in Serie C allenata dall’ex nerazzurro Parravicini ha comunicato la formazione ufficiale prima dell’inizio della gara.



Doppietta di Colley, Papu già in forma

Sul campo principale del Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia, l’Atalanta è andata a segno nel primo tempo con Toloi di testa su azione d’angolo da sinistra di Gomez. Quindi è arrivata una doppietta di Colley: prima di testa su cross di Reca e quindi di piede con un diagonale a mezza altezza. Infine gol di capitan Gomez, già in forma campionato: tiro a giro da centro area dopo uno scambio con Muriel. Nella ripresa, la rete della bandiera ospite di De Respinis davanti all’area piccola. Non hanno disputato la partita d’allenamento (non ufficiale) cominciata alle 15 i giocatori rientrati dalle rispettive nazionali, gli infortunati Miranchuk (bicipite femorale destro) e Pessina (rotula sinistra lussata), più Gollini (comunque col crociato posteriore sinistro lesionato), Palomino e Zapata, positivi al tampone prima del raduno dello scorso 31 agosto.

Fonte www.repubblica.it

