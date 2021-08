A Bergamo si affronteranno due squadre che hanno trovato i tre punti alla prima giornata, ma non senza faticare. L’Atalanta ha sbancato l’Olimpico di Torino dopo una partita molto intensa, decisa dal gol di Piccoli in pieno recupero: la Dea era passata in vantaggio con la solita rete di Luis Muriel, prima del pareggio granata con Belotti al 79’. Il Bologna ha invece vinto in rimonta contro la Salernitana, in un match in cui i campani si sono trovati avanti 1-0 e 2-1: a trascinare Mihajlovic al successo è stata la doppietta di De Silvestri, oltre al gol di Arnautovic.

I PRECEDENTI

—

Sono 119 i precedenti tra Atalanta e Bologna, considerando tutte le competizioni: il bilancio è in perfetta parità, con 43 vittorie per parte e 33 pareggi. Mentre in Serie A le sfide sono 100, con i rossoblù leggermente in vantaggio: 37 vittorie a 36. Nella passata stagione sono arrivati un pareggio e una vittoria della Dea: 2-2 il 23 dicembre al Dall’Ara (doppietta di Muriel prima delle reti di Tomiyasu e Paz), netto 5-0 per i nerazzurri a Bergamo il 25 aprile. L’ultima vittoria del Bologna risale al 15 dicembre 2019: 2-1 con Palacio e Poli, prima della rete di Malinovskyi. Si tratta dell’unica sconfitta negli ultimi undici confronti, mentre a Bergamo i rossoblù non vincono dal 28 gennaio 2009: da quel momento otto sconfitte e due pareggi. Striscia aperta di sette ko consecutivi per il Bologna in casa della Dea, con solamente quattro gol segnati: nelle ultime tre il punteggio è stato 10-1 in favore dei nerazzurri.