BERGAMO – I numeri, parlando di Aleksej Miranchuk con la maglia dell’Atalanta, sono veramente incredibili. Tra campionato (35 minuti, recuperi compresi) e Champions League (14 minuti), il ragazzo ha segnato 2 reti con una media di un gol ogni 24,5 minuti. Il russo è arrivato a Bergamo nel mercato estivo come alternativa di lusso allo sloveno Josip Ilicic, un problema muscolare subìto nell’ultima partita con la Lokomotiv Mosca

lo ha condizionato per oltre un mese e adesso chepuò contare anche su di lui i risultati sono subito arrivati. Ledel numero 59 dell’Atalanta non si discutono, mancino naturale e caratteristiche che gli permettono di candidarsi come elemento prezioso, Miranchuk ha una grananche in Italia e basta scorrere un po’ la sua storia personale a Mosca per capire come l’Atalanta abbia puntato forte su di lui.