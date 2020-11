BERGAMO – Atalanta al lavoro nella mattinata di oggi al Centro Bortolotti di Zingonia: nerazzurri al lavoro per preparare il prossimo impegno di campionato, sabato 21 novembre contro lo Spezia a Cesena per l’ottava giornata di campionato. Anche oggi de Roon, Gosens e Palomino hanno fatto una parte dell’allenamento con la squadra, mentre Caldara ha proseguito con le terapie. Domani, mercoledì 18 novembre, è in programma un’altra seduta

al mattino a porte chiuse.

Fonte tuttosport.com

