BERGAMO – A Sky Sport Gian Piero Gasperini ha commentato il rocambolesco pareggio della sua Atalanta, riacciuffata dal Torino nonostante i tre gol di vantaggio: “ Staccata la spina? Non tutti, ma qualcuno sì. Nei 10 finali del primo tempo dove sembrava ci fossimo fermati, sul gol hanno tirato in porta 4 volte di fila. Alla base credo che ci sia stata tanta stanchezza, forse non abbiamo recuperato bene dopo Napoli. Advertisements Hateboer difficile recuperarlo, speriamo bene per Maehle. Eravamo andati in vantaggio subito ma poi siamo calati tanto, dobbiamo recuperare subito. L’assenza di Sergio Ramos? L’abbiamo saputo stamattina, ma non possiamo gioire perchè un giocatore si fa male e non credo che abbia deconcentrato i ragazzi, ancora non pensiamo al Real. Piuttosto mercoledì abbiamo la semifinale di ritorno col Napoli, poi penseremo a loro. Oggi la partita non potevamo incanalarla meglio, ma qualcuno ha staccato la spina e qualcun’altro era troppo stanco. Questo risultato è colpa nostra, nel secondo tempo abbiamo fatto la nostra gara ma poi loro su punizione hanno trovato il pareggio“.