BERGAMO – “Nonostante il momento difficile il Cagliari resta una buona squadra che ha iniziato la stagione con tante ambizioni e giocatori validi. In tanti inizialmente prendono sottogamba la Coppa Italia, poi quando si va avanti ci tengono tutti. E noi ci teniamo perchè abbiamo la possibilità di giocare in casa, nonostane il fattore campo oggi conti molto meno: giocheremo al meglio delle nostre possibilità per passare il turno ” Gian

I nerazzurri, dopo un periodo opaco, hanno ricominciato a macinare gioco e gol: “Stiamo facendo bene e siamo in condizione, per noi è un ottimo momento, ma non bisogna fermarsi. Con il Cagliari in campionato è finita 5-2, ma la gara è stata più equilibrata rispetto a quello che ha detto il risultato“. Sulla formazione e il possibile turnover Gasperini ha rivelato: “Giocherà Sportiello e potrebbe esserci qualche altro cambio. Maehle dall’inizio? Per lui vale il discorso di Miranchuk e altri che hanno giocato meno. Potrebbe essere la loro occasione“. Da quando è stato accantonato il Papu Gomez l’Atalanta sembra aver trovato la quadra tattica: “In questo momento c’è un buon equilibrio, ma l’ho detto spesso: facevamo bene anche prima dell’intoppo di quelle sei giornate, la squadra che viaggia a due punti e mezzo a partita è la stessa, solo che prima ne faceva uno a gara” .