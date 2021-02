NAPOLI – Napoli – Atalanta si chiude 0-0, e ciò significa che per sapere chi andrà in finale di Coppa Italia bisognerà aspettare una settimana. Ecco le parole di Gian Piero Gasperini a Rai Sport: “Abbiamo fatto una buona gara, il Napoli è una squadra di valore. Nel primo tempo abbiamo avuto le opportunità migliori, anche il secondo tempo è stato positivo ma la partita è diventata più lenta e Advertisements , ma sono soddisfatto comunque” . Gli orobici non hanno un momento di sosta: questo weekend ci sarà la Serie A, la prossima settimana la semifinale di ritorno di Coppa Italia e nel frattempo si avvicinano gli ottavi di finale di Champions col Real Madrid : “Ragioniamo una partita alla volta, siamo sotto pressione , non è facile ma diamo il massimo, sapendo che anche le altre squadre sono nella stessa situazione”.

Sull’insolito schieramento a tre in difesa del Napoli: “Non ce lo aspettavamo, poi oggi prima della gara è stata palesata quest’opportunità, ma abbiamo agito di conseguenza”. Oggi Josip Ilicic è partito in panchina: “Non è facile trovare la miglior condizione fisica, ma lui è entrato bene nel match, ci sarà utile per la sfida di ritorno”. Ottima la prestazione di Toloi, un vero e proprio centrocampista aggiunto in fase di possesso: “Nel primo tempo ha avuto buonissimi spazi, oltre a difendere si sa inserire bene, la sua è stata l’occasione da gol più limpida della partita”. Di nuovo su Ilicic e sul tandem con Muriel: “Luis è in grandissima condizione, è stato pericoloso. Visto che giochiamo ogni tre giorni dal 3 gennaio, abbiamo bisogno di tutti”.