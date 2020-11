BERGAMO – Gian Piero Gasperini analizza a Dazn la prestazione della sua Atalanta, sconfitta in casa dall’ottimo Verona di Juric: “ Noi male dopo la Champions? Più che dopo le partite di Champions direi dopo le convocazioni per le Nazionali. Abbiamo lasciato dei calciatori e ne abbiamo ritrovati altri. Questo lo stiamo pagando. La squadra ha disputato un’ottima prestazione fino al rigore, mentre il Verona aveva realizzato molto poco. Non abbiamo concretizzato Advertisements Anfield” . Quello che è certo è che il Verona ha disputato una gara brillante: “E’ difficile affrontarli perché ti aggrediscono in ogni zona del campo. Però anche nel primo tempo abbiamo sfruttato gli spazi che ci hanno concesso, pur non essendo molto freddi sotto porta. Bene anche nella ripresa fino al rigore, poi siamo un po’ calati di autostima e loro hanno chiuso la partita in ripartenza. E’ una partita dai due volti”.