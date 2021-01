BERGAMO – Ai microfoni di Sky Gian Piero Gasperini ha commentato così lo 0-0 casalingo con il Genoa: “Perin ha detto che il pareggio tutto sommato è giusto? Loro nel primo tempo hanno avuto buone occasioni, ma le partite bisogna considerarle nei novanta minuti. La ripresa è stata a senso unico e se è finita senza gol è un po’ casuale…“. “ Le occasioni le abbiamo create, ma anche se non Advertisements ha spiegato il tecnico dell’Atalanta -.Giornatastorta? No, abbiamo fatto il nostro contro una squadra che è venuta qui a difendersi e con l’andare dei minuti non hanno più avuto nessuna ripartenza. Queste sono gare difficili, e se poi le sblocchi magari finiscono in maniera diversa. Non c’è nessun rammarico, abbiamo fatto quello che dovevamo, anche se avremmo potuto sbloccarla con qualche palla inattiva…“.