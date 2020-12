BERGAMO – “Arrivare così all’ultima giornata non era una cosa scontata, ma non siamo ancora qualificati. Ad Amsterdam ce la giochiamo con il piccolo vantaggio di avere due risultati su tre, forse all’inizio del girone avremmo firmato per trovarci con questa classifica”. Questo il commento di Gian Piero Gasperini, a Sky, dopo il pari 1-1 con il Midtjylland che permetterà ai nerazzurri di presentarsi contro l’Ajax con due risultati

su tre a disposizione. “Cosa ci manca? In questo periodo la squadra sta facendo molto bene in difesa e a centrocampo,a causa della scarsa condizione e del nervosismo, è in quel reparto che una squadra alza il, ma per fortunaha fatto questo bellissimo gol, proverò a metterlo davanti (ride, ndr)”. Ancora: “Forse sarebbe stato meglio non giocare tutte queste, ci toglie la possibilità di recuperare energie fisiche e nervose, quando esci da questo tipo di gare non è facile. L’anno scorso giocavamo in Champions ogni tre settimane, in campionato affrontiamo squadre che si. Ripeto, ora il problema è in attacco, dove c’è impegno ma scarsa lucidità., all’andata siamo stati perfetti e abbiamo sfruttato le occasioni, ma avevamo visto che era una squadra fisica e tecnica, con grande corsa. Questa sera hanno messo unacon tanti difensori facendoci gol subito e complicandocela – conclude il tecnico – è un merito ancora maggiore averla recuperata”.