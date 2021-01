BERGAMO – “Abbiamo ritrovato la brillantezza che ci era mancata. Oggi l’atteggiamento è stato positivo”. Lo ha dichiarato il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ai microfoni di Sky dopo la ara con il Sassuolo: “La squadra ha fiducia, ritmo e intensità contro un Sassuolo che sta in alto in classifica. All’inizio le partite non sono mai scontate. Infatti oggi nei primi minuti loro sono partiti forte, poi in campo praticamente Advertisements Papu in mezzo. Anche lui ha dato il suo contributo”.