BERGAMO – “Viviamo di presente che è la partita con l’Inter, da giocare con una buona posizione in classifica: la Champions, per quanto abbiamo perso male, è ancora tutta da giocare”. Alla vigilia della sfida tra nerazzurre, l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini prova a chiudere lo 0-5 di martedì con Liverpool nel cassetto. Probabili alcune variazioni in formazione: “ Servono adeguamenti alla situazione e al momento, perché stiamo subendo Advertisements – riflette il tecnico dei bergamaschi nell’intervista registrata sul canale YouTube del club, rispondendo alle domande fattegli pervenire dai giornalisti -. Abbiamo ancora qualche defezione: a parte Gosens e De Roon mancherà anche Palomino. Ruggeri, Sutalo e Pessina? Magari in corsa, se non per tutta la partita. Miranchuk invece fisicamente sta bene, ma la necessità più impellente è a centrocampo, in difesa e sugli esterni: non è una priorità in questo momento”. Sull’avversario, poche parole: “L’Inter è una grande squadra con alti e bassi nelle ultime prestazioni come tante, il momento è questo. Sarà una partita impegnativa e difficile per entrambe le squadre, può dirci qual è la nostra condizione. La sosta chiude una fase di alti e bassi”. Un aneddoto sul collega Antonio Conte: “Qualche volta durante il recupero dagli infortuni è stato con la mia Primavera della Juventus, giocando con lo stesso entusiasmo. Un grande professionista, è sempre stato un piacere avere a che fare con lui“.

Fonte tuttosport.com

