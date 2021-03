Inter, Real e Juve: la nuova dimensione dell’Atalanta

“Giocare contro questa squadra, obiettivamente, era difficile. Siamo stati bravi a non concedere molto. Questo aumenta il rammarico di non aver portato a casa un risultato positivo. Zapata non sarebbe uscito senza l’infortunio, ci sarebbe stata utile la sua fisicità. Abbiamo comunque sempre mantenuto un buon equilibrio. Usciamo da questa gara con l’adrenalina necessaria che ci sarà utile per le prossime. Ci giochiamo tutto in pochi giorni e in pochi punti. Mi confronta che abbiamo sempre fatto risultato. Dobbiamo essere soddisfatti di quanto stiamo facendo. Se pensiamo che bisogna battere l’Inter per lo Scudetto, il Real Madrid per la Champions e la Juventus per la Coppa Italia ci rendiamo conto della dimensione che questa squadra ha raggiunto”.