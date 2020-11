BERGAMO – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini, reduce dalla grande vittoria in Champions League col Liverpool, ha parlato in conferenza stampa il prossimo impegno col Verona cominciando proprio dalla gara di Anfield: “Per noi sicuramente è stata una serata magica: vincere in casa loro, in quel modo e dopo la sconfitta dell’andata è stata una grande soddisfazione ma soprattutto un’iniezione di fiducia, di energia, abbiamo ritrovato quelle che sono le Advertisements Vittoria spartiacque? Non ho questa sensazione, perché non ho mai ritenuto che la squadra fosse in difficoltà; è una stagione molto complicata, con un campionato molto più equilibrato, passeremo attraverso partite toste. Noi abbiamo una Champions molto difficile che non si gioca come negli altri anni ogni tre settimane: dopo da partite contro avversari come Liverpool o come Ajax non è facile giocare in campionato, sarà una stagione diversa dalle altre, ma abbiamo la serenità di affrontarla sempre al meglio. Un aggettivo per mercoledì? Ottima gara, l’abbiamo giocata bene, alla pari anzi meglio dei Reds“.