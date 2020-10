CROTONE – “Come affronterò il Liverpool ? Intanto vediamo se recuperiamo qualcuno, ci sono tre giorni e speriamo…”. Gian Piero Gasperini fa i conti con gli infortuni, a pochi giorni dalla sfida decisiva in Champions . Hateboer e Romero sono stati sostituiti a Crotone per infortuni muscolari, Toloi ha riportato una contusione. Si aggiunge Gosens , già fermo e non recuperabile. “Se conta di più il Liverpool o l’ Inter nel prossimo turno? Sono partite diverse – dice Gasperini a Sky, dopo la vittoria sul Crotone – ma se devo scegliere dico Liverpool. Perché è più vicina, e perché in Champions hai Advertisements .

Gara in nostro controllo

“Abbiamo fatto una partita costantemente in attacco e senza subire particolari situazioni. La gara è stata sempre in nostro controllo. C’è un pizzico di rammarico per non averla chiusa. Muriel molto bene nel primo tempo. Ha fatto due gol e ha avuto una serie di occasioni importanti. Ilicic? Oggi era in difficoltà, non è stato il calciatore che pensavo potesse essermi utile”.