BERGAMO – Dopo l’inaspettato ko casalingo col Verona per l’Atalanta è di nuovo vigilia Champions. Queste le parole di mister Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa, in vista della gara con il Midtjylland: “ In queste partite abbiamo perso qualche punto, ma la squadra scende sempre in campo con una buona mentalità. Non era facile calarsi nel campionato dopo la partita con il Liverpool, ma tutti lo hanno fatto nel modo Advertisements . Raccogliere meno di quanto meriti nel calcio ci può stare, ma l’approccio non è mai cambiato, con i ragazzi che hanno giocato tante partite nel modo migliore” ha proseguito il tecnico, che ha poi spostato l’obiettivo sulla gara di domani: “Non pensiamo al risultato dell’Ajax, ma solo al nostro: speriamo di arrivare all’ultima gara con due risultati su tre a disposizione, ma domani non sarà decisiva. Come stiamo? Contro il Verona abbiamo fatto un’ottima gara ma senza riuscire a riprenderla, in questo momento i ragazzi sono encomiabili e stanno facendo il massimo per portare avanti tutte le competizioni”.