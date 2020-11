BERGAMO – Nonostante la vittoria di Crotone e la classifica sempre molto positiva con la squadra in piena zona Champions, l’umore in casa Atalanta non è dei migliori. Domani sera a Bergamo si gioca la supersfida contro il Liverpool (fischio d’inizio ore 21) e per il tecnico Gasperini ci sono un sacco di problemi di formazione. A meno di recuperi lampo che paiono davvero improbabili, la squadra orobica non potrà contare su Caldara, de Roon, Gosens, Hateboer e Romero. In particolare, sono le assenze del tedesco, dell’olandese di fascia e del centrale argentino a rappresentare la vera emergenza

perché sono maturate a ridosso e durante i 90 minuti della sfida di Crotone. Con una situazione così difficile a livello di infortunati, decisamente nuova per la squadra di Gasperini, mettere assieme una formazione con il classicodiventa un’impresa. A meno di adattamenti improbabili (senza de Roon e Hateboer le due candidature possibili per integrare il pacchetto a protezione divengono a mancare), Gasperini si trova in una situazione di emergenza che potrebbe essere risolta con un passaggio alla