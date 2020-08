Righe nere e azzurre più fitte in stile retrò, ma soprattutto il nome di Bergamo dietro il colletto e nella parte interna del fondo della maglia associato a quello della squadra, rispettivamente in bianco e in azzurro su sfondo bianco nell’inserto in poliestere. La nuova divisa casalinga dell’Atalanta per la Champions League, ufficializzata stasera sul sito della società, presenta la scritta “Atalanta Bergamo” come “omaggio ai bergamaschi dopo il difficile periodo attraversato (per la pandemia di Coronavirus, ndr) e per sottolineare l’ancor più forte legame con la città”.

Lo sponsor tecnico Joma ha realizzato la maglia in un nuovo fitting che favorisce una maggior aderenza al corpo e con la lavorazione a jacquard con l’inserimento sul petto del logo del club e dell’anno di fondazione direttamente nella trama del tessuto stesso. Nella parte interna del colletto, in continuità rispetto alle precedenti stagioni, continua ad essere presente la frase “La maglia sudata sempre”.

Fonte www.repubblica.it

