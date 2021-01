BERGAMO – In vista dell’incontro di Coppa Italia in programma domani al Gewiss Stadium contro la Lazio, il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini ha diramato la lista delle convocazioni nerazzurre. Chiamati in tutto 23 giocatori, assente dalla lista il nome di Hans Hateboer che ha riportato un problema al piede nel corso della gara con il Milan e non ha ancora recuperato pienamente. Questo l’elenco completo: Portieri: Rossi, Sportiello,

Gollini. Difensori: Toloi, Maehle, Sutalo, Palomino, Gosens, Caldara, Romero, Djimsiti, Ruggeri, Scalvini. Centrocampisti: Freuler, De Roon, Malinovskyi, Pessina, Gyabuaa, Miranchuk. Attaccanti: Lammers, Muriel, Ilicic, Zapata.

Fonte tuttosport.com

