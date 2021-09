Brutte notizie per l’Atalanta. Luis Muriel salterà sicuramente sia la ripresa del campionato con la Fiorentina che la prima partita del girone F di Champions League in casa del Villarreal. Ma lo stop non si limiterà alle prossime due partite. L’attaccante colombiano dell’ Atalanta, infortunatosi col Bologna il 28 agosto scorso, a quanto sembrava allora al retto femorale e secondo quanto comunicato alla sua Nazionale – nella quale era stato convocato per il trittico di qualificazioni mondiali, dovendo ovviamente rinunciarvi – al quadricipite sempre della coscia destra, come riportato dal sito ufficiale nerazzurro s’è sottoposto a ulteriori esami stamani che “hanno confermato una lesione muscolare di non lieve entità”.