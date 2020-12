TORINO – Umberto Marino ., direttore generale dell’ Atalanta , ha parlao ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida con la Juventus . Il dg dei nerazzurri ha mostrato tutte le sue speranze nella risoluzione della questione Gomez, che sembrerebbe ai ferri corti con l’allenatore: “Il caso Gomez risolvibile in futuro? Ce lo auguriamo, sono sempre positivo e metto l’Atalanta al centro di tutto“. Infine, Marino ha aggiunto: “ Ora è centrale l’Atalanta. Advertisements “.

L’accaduto

La storia di amore fra l’Atalanta e Papu Gomez sembrerebbe finita nei giorni scorsi con una lite fra lui e Gasperini. Il giocatore, che ha saltato l’ultima sfida di Serie A, ha scritto un post sul suo profilo Instagram per tenere aggiornati i suoi fan. “Quando me ne andrò saprete la verità“. Sono queste le parole dell’argentino scritte sui social. Il tecnico, invece, ha lasciato incertezza sulla questione affermando in conferenza stampa che “non si sa come andrà a finire“.