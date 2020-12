non riescono a sfruttare a pieno la sconfitta dell’Ajax a Liverpool, ma nell’ultimo turno ad Amsterdam hanno comunque due risultati su tre disponibili per centrare la qualificazione agli ottavi.

BERGAMO – Momento delicato per l’Atalanta di Gasperini che, dopo la sconfitta casalinga in campionato contro il Verona, soffre anche in Champions League contro il Midtjylland , ultimo in classifica e con nessuna possibilità di qualificazione, ma conquista un pareggio prezioso per il futuro in Champions: finisce 1-1 a Bergamo, frutto dei gol realizzati da Scholz al 13′ per i danesi e da Romero per l’Atalanta al ’79. I nerazzurri

Champions League, le classifiche dei gironi

Scholz gela Gasperini

Gasperini sceglie l’attacco pesante, con Zapata e Muriel in campo dal 1′ e con Gomez ad agire sulla trequarti come collante. Centrocampo alle prese con le assenze di Pasalic e Malinovsky, gioca Pessina. Midtylland che inizia bene e nei primi minuti chiude i bergamaschi nella propria metà campo, rendendosi pericolosi con Anderson da fuori e Dreyer, su cui è bravo a chiudere Palomino. Si sveglia l’Atalanta che con Zapata va vicina al gol al 9′, ma l’attaccante colombiano servito da Muriel calcia alto da buona posizione. E’ solo però una parentesi nell’ottimo momento dei danesi, che infatti al 13′ passano in vantaggio con Scholz: il centrale danese fulmina Sportiello con un destro dal limite su sponda di petto di Kaba. La risposta dei bergamaschi è in un tiro alto di Pessina al 32′ e in un diagonale di Zapata ben controllato dal portiere al 42′.

Atalanta-Midtjylland, tabellino e statistiche

Romero di testa fissa l’1-1

Secondo tempo che si apre con Ilicic dentro per un poco ispirato Gomez, ma l’Atalanta palesa ancora difficoltà enormi a rendersi pericolosa. Muriel e Zapata sembrano solo l’ombra degli attaccanti che siamo abituati a vedere, e sulle fasce l’apporto di Gosens e Hateboer non è efficace come Gasperini vorrebbe. E’ il Midtylland ad andare vicina così al raddoppio quando al 65′, con un elastico colpo di tacco di matrice “ibrahimoviciana”, l’attaccante guineano Kaba colpisce la traversa di Sportiello. Il tecnico nerazzurro prova a mischiare le carte e al 68′ opera un triplo cambio, inserendo Toloi, Traorè e De Roon per Palomino, Muriel e Freuler. Qualcosa sembra cambiare nello spirito dei nerazzurri, che ci provano con più convinzione proprio col neo-entrato Traorè che va vicino al gol al 77′ con un tiro forte ma centrale e al 79′ quando impegna il portiere con un tiro dal limite guadagnando l’angolo. E proprio sugli sviluppi del corner arriva il gol del pareggio dell’Atalanta, con Romero che svetta più alto di tutti su un cross di Hateboer e mette il pallone alle spalle di Hansen. Al 95′ il difensore argentino va vicino alla doppietta ma il suo colpo di testa finisce alto. Solo un punto per Gasperini che ha nell’unica gioia della serata la sconfitta dell’Ajax che permette ai suoi di mantenere intatte le speranze di qualificazione.