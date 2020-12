BERGAMO – Maehle subito, Kovalenko a giugno e la questione Gomez. E ancora i tre esterni Piccini, Depaoli e Mojica in uscita, Lammers in bilico e Sutalo destinato invece a rimanere. Con il mercato in entrata già praticamente chiuso. Dopo alcuni giorni di stop per il Natale, l’Atalanta è pronta a tornare in pista e domani a Zingonia riprenderanno gli allenamenti in vista della gara con il Sassuolo di domenica Advertisements 3 gennaio. In attesa degli impegni ufficiali, però, è il mercato a tenere banco in casa nerazzurra con due acquisti già definiti.

Joakim Maehle è il primo innesto della Dea per il mercato di gennaio, probabile che rimanga anche l’unico e i motivi sono presto spiegati. La squadra di Gasperini ha alternative in ogni ruolo ma, dietro ad Hateboer e Gosens, nessuno degli esterni Mojica, Piccini e Depaoli ha convinto. La sensazione è che presto tutti e tre cambieranno aria, in particolare il colombiano dovrà lasciar posto in rosa proprio a Maehle per i limiti imposti dal regolamento con la squadra bergamasca che tornerà alle origini.

Dopo Castagne, un altro esterno in arrivo dal Genk sarà dunque il primo cambio per entrambe le fasce con un investimento da 8-10 milioni più bonus che ne certifica anche la considerazione in prospettiva futura. Un altro nome molto chiacchierato in questi ultimi 10 giorni è quello di Viktor Kovalenko. Il classe 1996 dello Shakhar Donetsk lascerà a parametro zero a giugno il team ucraino e arriverà a Bergamo per giocare con il connazionale Malinovskyi. Anche in questo caso si tratta di un’operazione particolare […] Leggi l’articolo completo sull’edizione digitale di Tuttosport

