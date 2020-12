BERGAMO – Il rinvio della gara contro l’Udinese, considerate le condizioni del campo (completamente allagato) e del meteo (pioggia battente), è una notizia positiva e importante per l’Atalanta di Gasperini. A tre giorni dalla decisiva sfida di Amsterdam contro l’Ajax, il rischio di appesantire tantissimo le gambe dei giocatori e di incappare in qualche infortunio era molto alto. Importanti le scelte fatte da Gasperini che avrebbe mandato in campo tra

i titolari almeno nove undicesimi della probabile formazione che si vedrà in Olanda, al momento della decisione di non giocare i nerazzurri si sono subito organizzati per svolgere una seduta di allenamento su un campo sintetico a Udine e il rientro a Bergamo è stato completato in serata.