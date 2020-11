BERGAMO – “Un conto è allenarsi tutti sei giorni per preparare la partita, un altro se una quindicina di giocatori resta in giro due settimane per le Nazionali“. Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, spiega così la flessione della squadra con lo 0-0 a Cesena contro lo Spezia alla ripresa del campionato; “il problema di ieri è che abbiamo sbagliato gol clamorosi, ma certamente queste soste sono un handicap“. Il vertice

Advertisements

societario ha inaugurato il nuovo Atalanta Store in viale Papa Giovanni XXIII a Bergamo: “La tifoseria rientrava da queste parti dopo le trasferte importanti, è un segnale anche per il nostroche allo stadio ci manca e speriamo possa tornare presto – continua Percassi -. Abbiamo voluto dare un segnale al mondo del restauro, pesantemente e ingiustamente danneggiato da questa situazione: le aziende ci sono e vanno avanti“. Sul percorso indella squadra, attesa mercoledì dal, cauto ottimismo: “Firmerei per lo stesso risultato di ieri,. L’Atalanta e il suo mondo in Europa suscitano curiosità, vogliono scoprirci e questo fa piacere. Dobbiamo comunque mantenere i, andare avanti con umiltà ed essere forti tra le provinciali:. Anfield Road è lo stadio più bello che abbia mai visto, ci giocano i numeri uno.? Abbiamo già rinnovato a fine campionato” ha concluso.

Fonte tuttosport.com

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram