BERGAMO -Seduta pomeridiana per l’Atalanta tornata al lavoro dopo il giorno di riposo al Centro Bortolotti di Zingonia per cominciare a preparare la partita degli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Cagliari in programma giovedì 14 gennaio al Gewiss Stadium di Bergamo. Squadra divisa in due gruppi: chi ha giocato sabato ha fatto un lavoro di scarico, mentre gli altri hanno disputato una partitella con la Primavera. Ruggeri ha

terminato prima l’allenamento perché ha accusato un dolore al flessore sinistro. Per domani è in programma una seduta mattutina.