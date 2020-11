BERGAMO – L’Atalanta ha annunciato il rinnovo della partnership con Fra.Mar, impresa bergamasca delle pulizie e dell’igiene di Costa di Mezzate, come Gold Sponsor per altre tre stagioni sportive a partire da quella in corso. “Un vero e proprio rapporto di reciproca stima e fiducia che poggia le sue basi sulla professionalità puntualità e sul rispetto”, si legge nella nota sul sito ufficiale nerazzurro. “Siamo felici di continuare Advertisements – ha dichiarato Francesco Maffeis, fondatore di Fra.Mar -. Sono un appassionato di ciclismo, ma ho sempre seguito l’Atalanta. Il legame che lega me ed i miei figli ai colori nerazzurri si è consolidato e rafforzato grazie alla famiglia Percassi, con il Presidente Antonio ed il figlio Luca condividiamo valori ed obiettivi”. Soddisfatto l’ad atalantino Luca Percassi: “È un vero piacere poter continuare ad annoverare Fra.Mar tra i nostri partner. Fra.Mar è cresciuta negli anni grazie alla grande competenza e lungimiranza di Francesco Maffeis che ha saputo trasmettere ai suoi figli passione, competenza e professionalità facendo diventare Fra.mar un’azienda leader nel suo settore. Un rapporto di collaborazione che regalerà ad entrambi i brand nuove importanti soddisfazioni”.

Fonte tuttosport.com

