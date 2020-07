Con il crollo della Lazio (che quando non ha i suoi top player tipo Luis Alberto al massimo rallenta e sbanda) e le perenni incertezze dell’Inter peggiorate dalle sceneggiate continue di Conte, e mentre la Juventus si avvicina meritatamente all’ennesimo scudetto, il bel calcio in Italia ha un solo nome: Atalanta. La Dea era attesa allo Stadium con il suo carico di bellezza, spensieratezza, aggressività, capacità di guardare qualsiasi avversario dritto negli occhi e a testa alta. E così è stato: 25 minuti di puro dominio sulla Signora, due gol uno più bello dell’altro, un primo tempo maiuscolo e una seconda frazione di gioco per lo meno alla pari. Poi ci sono i rigori a salvare la Juve da un doppio svantaggio. E la regola che “guida” terne arbitrali e Var nell’assegnarli comincia a mostrare tutti i suoi limiti.

[embedded content]

Legate le braccia ai difensori, fate prima

Due penalty originati dallo stesso fallo di mano su lancio dell’avversario, due rigori trasformati allo stesso modo da Cristiano Ronaldo, con tiro basso e teso che si insacca alla destra del pur bravo Gollini. Con questi due colpi il portoghese ha ridato fiato e slancio alla corsa scudetto di una Juve che in 93 minuti non è mai stata realmente capace di dominare l’avversario. Sarebbe però ingiusto ridimensionare i meriti degli uomini di Sarri che sono ancora lì, in vetta alla Serie A e pronti a giocarsi il rush finale in Champions. La vera vergogna è per come è stata fatta evolvere la regola dei falli di mano che generano il penalty. Tanto varrebbe a questo punto far giocare in particolare i difensori con le mani legate dietro la schiena. La casistica cresce di continuo e, in ottemperanza a quella regola, gli arbitri assegnano con sempre maggiore facilità calci di rigore che per definizione sono sempre fondamentali e spesso decisivi per l’esito finale delle partite. Una regola così non aiuta e rende il calcio meno bello.

Così è un calcio più brutto

Su questo potranno per lo meno essere d’accordo anche gli juventini che fino a qualche giorno si lamentavano del rigore trasformato da Ibrahimovic che ha dato il là alla sparizione della Juve dal campo e ad un’umiliante sconfitta. L’espressione perplessa di Buffon dopo la prima splendida rete di Zapata è il segnale da cui i bianconeri dovrebbero ripartire. In Europa c’è il Lione, avversario potabile. Ma a seguire sulla strada di Sarri arriveranno i giganti (Real e Man City) e servirà tutta la personalità e la classe disponibile agli juventini per battere gli avversari. La Serie A non fa testo: i bianconeri hanno un altro passo e più che vincere loro gli scudetti sono le altre pretendenti al titolo a perderli a suon di pause dannose e pasticci. I modesti successi dopo tante cadute, tipo quello della Roma col Brescia, non fanno che accentuare questa sensazione. Qui tutti i risultati e le altre partite in cartellone nella 32^ giornata.