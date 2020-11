BERGAMO – Ci sono tre verbi che, dopo la scoppola subita contro il Liverpool, hanno caratterizzato le interviste di Gian Piero Gasperini a commento dello 0-5 subito dalla sua Atalanta. Quando il tecnico dice “rifletterò”, “lavorerò” e “cambierò” è chiaro che le sue valutazioni vanno molto più in profondità rispetto a quando non possa accadere quando si perde una partita. Complessivamente, l’Atalanta di questo primo scorcio della stagione

non sta andando affatto male sul piano dei risultati ed è in piena corsa sia nelle zone alte del campionato sia per la qualificazione agli ottavi di(4 punti come l’), ma ci sono certezze sul piano del gioco, dell’intensità e della tenuta difensiva che stanno mancando e fanno pensare il condottiero nerazzurro. Partendo dai numeri, igol subiti in 9 partite tra campionato e coppa sono francamente troppi. Parliamo di una squadra che in media esce con oltre due reti a sfavore in ogni gara e, anche se il saldo è ancora positivo (sonoquelle realizzate), è giusto ragionare sul come si subiscono i gol. Contro il Liverpool, ile anche la, pur con avversari dal valore molto diverso, la squadra orobica è sembrata in costante difficoltà quando attaccata in verticale. Non può essere solo un problema di uomini ma, piuttosto, vien da pensare ad un atteggiamento che in certe situazioni risulta troppo rischioso.