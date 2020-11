ATALANTA-VERONA, TABELLINO E STATISTICHE

Atalanta-Verona, la cronaca

Il tecnico nerazzurro deve fare i conti con tante assenze (Caldara, Depaoli, Gosens, Malinovskyi e Pasalic) e vara un’Atalanta con Zapata e Ilicic in avanti con Muriel in panchina. A sinistra c’è Mojica e non Gosens. Nel Verona Juric è privo in attacco di Kalinic, sostituito da Di Carmine, con Barak e Zaccagni alle sue spalle. A centrocampo Ilic è preferito a Veloso e sulla fascia destra torna Faraoni. In mezzo alla difesa veneta c’è Lovato, costretto però al forfait dopo mezz’ora per un problema muscolare. La partita è appassionante dal punto di vista tattico, pur non regalando grandi emozioni sotto porta inizialmente: nel primo tempo vincerebbe l’Atalanta ai punti, ma i gol non arrivano. I nerazzurri si fanno pericolosi dalle parti di Silvestri con Ilicic e Gomez: il sinistro dello sloveno è alto da ottima posizione, il destro dell’argentino è controllato in due tempi dal portiere dell’Hellas.