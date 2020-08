L’edizione 2020 della maratona di Parigi è stata cancellata a causa dell’emergenza coronavirus. La corsa di 42 km e 195 metri inizialmente prevista per il 5 aprile era stata rimandata prima al 18 ottobre e poi al 15 novembre ma alla fine gli organizzatori si sono arresi rimandando tutto al 2021.

“Dopo aver fatto ogni tentativo per confermare l’evento – si legge sul sito ufficiale della maratona – ci sentiamo obbligati a cancellarlo. Valutando le difficoltà che avrebbero affrontato molti corridori, soprattutto quelli provenienti dall’estero, comunque disponibili a gareggiare a novembre, è stato deciso che sarebbe stato meglio e più semplice organizzare la maratona nel 2021. Chi si è iscritto per l’edizione 2020, se lo vorrà, sarà automaticamente confermato per il prossimo anno. In caso contrario, riceverà un voucher per il rimborso della spesa effettuata”.

Resiste Londra

La cancellazione dell’evento parigino si aggiunge a quelle delle maratone più prestigiose del pianeta (New York, Berlino, Boston, Chicago). Resiste ancora solo Londra, con una gara riservata agli atleti d’élite, il 4 ottobre, su un circuito concepito come una “bolla” isolata.



Fonte www.repubblica.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram