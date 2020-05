“Potrà essere un’immagine di ripartenza di tutto lo sport italiano” ROMA (ITALPRESS) – Il Golden Gala Pietro Mennea 2020, tappa romana della Wanda Diamond League, in programma giovedì 17 settembre, si terrà allo stadio dei Marmi di Roma, con il decisivo supporto organizzativo di Sport e Salute. Lo ha annunciato il presidente della Fidal Alfio Giomi al termine del consiglio federale odierno. “L’edizione 2020 del Golden Gala potrà diventare una vera e propria immagine di ripartenza per tutto lo sport italiano – le parole del presidente Fidal – ma in questo momento voglio anche ringraziare pubblicamente la Regione Campania e il Comune di Napoli per il supporto che ci hanno garantito nel progetto che avrebbe dovuto portare l’edizione di quest’anno al San Paolo di Napoli”. (ITALPRESS). gm/red 27-Mag-20 19:33