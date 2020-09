Cade un altro record nell’atletica. Dopo il primato dell’ora stabilito ieri da Mo Farah, questa mattina a Praga la keniana Peres Jepchirchir ha stabilito il record del mondo della mezza maratona femminile. La 26enne Jepchirchir ha corso la distanza in 1h05’34” demolendo il precedente limite (1h06’11”) dell’etiope Netsanet Gudeta, iridata ai Mondiali di specialità nel 2018. “Pensavo di poter correre in 1h04’50”, ma sono contentissima”, le parole a fine prova di Jepchirchir, iridata nella mezza maratona nel 2016. La keniana ha subito preso il comando dopo 20 minuti di gara, realizzando il crono di 32’32” dopo 10 chilometri. Il record mondiale femminile per la mezza maratona in una gara mista appartiene all’etiope Ababel Yeshaneh in 1h04’31”.

Fonte www.repubblica.it

