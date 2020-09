BELLINZONA – Ora è anche più chiaro di prima. A Filippo Tortu serviva il profumo di Roma per tornare sotto i 10”10 e avvicinarsi ai suoi massimi di rendimento e qualità. O forse, più tecnicamente parlando, gli serviva indovinare una partenza, senza esitazioni, senza piccole cadute come a Savona, senza paura, con l’anima e il corpo rilassati e carichi al tempo stesso: a Bellinzona Filippo ha corso i suoi 100 europei più veloci e più belli dell’anno e anche con una bava di vento contro: 10”07 dietro al sudafricano Simbine (10”02). Ma come sempre sono le sensazioni che cambiano il volto di un risultato cronometrico. La partenza assolutamente centrata ha consentito a Filippo, primatista italiano con 9”99, di effettuare un’accelerazione perfetta. Soltanto una minima incertezza ai 60 ha consentito a Simbine di prendere quel minimo vantaggio, che forse Filippo stava recuperano con gli ultimi appoggi.

Come sempre i 100 sono un mosaico di eventi sovrapposti, di fasi. Per misurarsi con gli altri e soprattutto con se stessi, occorre annodare tutti i fili pendenti. Lo diceva Filippo e lo diceva suo padre Salvino che lo allena: “Ci aspettiamo prima o poi l’acuto, bisogna mettere insieme i pezzi”. Chi corre sa cosa vale. E chi allena pure. E infatti è successo. Splendido test, dunque, a due giorni dal Golden Gala, dove Filippo si presenta in condizioni ideali per scendere nel suo Olimpico, quello stadio (pur senza pubblico) che lo elevò a simbolo della nuova atletica azzurra quando non aveva ancora 20 anni, in un misto di emozioni romane e ricordi sardi (la famosa tribuna di Filippo con la bandiera dei quattro mori). “Era quello che ci voleva”, ha detto Filippo, “era la gara che mi mancava, sono felicissimo, Simbine è andato forte e anche gli altri, e poi Bellinzona era la pista dove gareggiavano mio padre e mio fratello, sono affezionato a questi posti, quindi mancavo soltanto io”.

Fonte www.repubblica.it

