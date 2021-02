MADRID (Spagna) – Nuovi problemi per l’Atletico Madrid legati al Coronavirus. Dopo le positività di qualche giorno fa di Dembélé e Joao Félix, è a rischio la presenza di un altro membro della squadra per la partita di lunedì contro il Celta. I Colchoneros hanno sospeso l’allenamento di inizio settimana e anche la seduta tattica prevista per oggi perché in attesa dei risultati dei test PCR. Simeone è

Advertisements

in attesa della conferma di due possibili nuovi positivi in rosa ed è per questo che