Roma, 15 gen. (askanews) – Nulla da fare per Fabio Fognini, testa di serie numero uno del torneo Atp di Auckland, dotato di un montepremi di 532.695 dollari che si sta disputando sui campi in cemento di Auckland, in Nuova Zelanda, uno degli ultimi due appuntamenti per rifinire la preparazione in vista degli Australian Open (l’altro è Adelaide). Il 32enne di Arma di Taggia, numero 12 del ranking mondiale (lo scorso anno uscì di scena nei quarti), entrato in gara direttamente al secondo turno, ha ceduto per 36 64 63 in poco meno di due ore di gioco, complice anche un fastidio alla schiena, allo spagnolo tra Feliciano Lopez, numero 61 Atp, che qualche ora prima si era aggiudicato in tre set il derby con il connazionale Pablo Andujar, numero 63 Atp. Per il 38enne di Toledo, che ha messo a segno 17 ace, si è trattato del terzo successo in quattro sfide con l’azzurro.