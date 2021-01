LONDRA (Inghilterra) – L’Arsenal non sbaglia tra le mura dell’Emirates Stadium battendo nettamente il Newcastle 3-0 nel posticipo della diciannovesima giornata di Premier League. I Gunners sono padroni della partita e la sbloccano al 49′: ripartenza da calcio d’angolo con Saka a lanciare in porta Aubameyang che questa volta, di mancino, non sbaglia per la rete del vantaggio. Il raddoppio dei padroni di casa arriva al 60′

con un bell’assist di Smith Rowe perche dall’altezza del dischetto manda i titoli di coda sul. A chiudere in bellezza la serata Arsenal arriva la doppietta al 77′ dell’ex Borussia Dortmund che vale ilgol in carriera di cui 78 con i colori del club inglese. L’Arsenal sale al 10° posto in classifica (27 punti) a -2 dal trio Chelsea, Southampton e West Ham, invece sempre peggio per i Magpies alla loro terza sconfitta di fila fermi a quota 19 punti (15° posto).