Zeljko Kalac oggi fa l’allenatore, ha 48 anni e viaggia tra la Croazia e la sua Australia (in Grecia l’ultima esperienza). In Italia lo abbiamo visto difendere prima i pali del Perugia di Serse Cosmi, poi, come riserva, quelli del Milan di Carlo Ancelotti. Francesco Pietrella ha aperto il libro dei ricordi di questo gigante di oltre due metri, tra grandi vittorie e tremendi scherzi in spogliatoio. Non mancano le sue opinioni sulla Serie A di oggi, da Donnarumma (“Un mostro”) ai tanti suoi ex compagni divenuti allenatori: su tutti Gattuso, Pirlo e Inzaghi.

