23 maggio Italia vs Bulgaria ore 20.30 al PalaEstra

22 maggio Italia vs Bulgaria ore 20.30 a Palazzo Wanny

20 maggio Italia vs Croazia ore 20.30 al PalaEstra

19 maggio Italia vs Croazia ore 20.30 a Palazzo Wanny

FIRENZE – Domani, lunedì 16 maggio, la nazionale femminile di Davide Mazzanti si ritroverà a Firenze per uno stage di allenamento durante il quale le azzurre affronteranno quattro test match contro Croazia e Bulgaria. Come nel precedente raduno due sono i gruppi di lavoro, uno formato dalle azzurre che prenderanno parte alla Volleyball Nations League e l’altro da quelle che saranno principalmente impegnate nei Giochi del Mediterraneo.

