GENOVA – Il tecnico del Genoa Davide Ballardini, ai canali ufficiali del club, ha presentato così il prossimo impegno della sua squadra: “Con il Cagliari sarà una gara importante, come le altre, e bisognerà giocarcela al massimo perchè affronteremo una squadra arrabbiatissima che viene da risultati non buoni, le difficoltà sono tante ma noi siamo pronti. I ragazzi stanno bene, si sono allenati bene e la sensazione è Advertisements Solidità difensiva? Ci vuole un attimo per perderla. Chiaramente la squadra vuole far bene in entrambe le fasi di gioco e questo ci fa ben sperare, non si può pensare di aver raggiunto l’equilibrio, bisogna conquistarselo secondo per secondo”. Sui rossoblù: “Spesso hanno perso facendo buone partite, come ad esempio a Firenze. Questo conferma che sono seri e decisi nel cambiare l’inerzia di questo periodo in cui i loro risultati non sono buoni. Classifica corta? In questo campionato strano tutte le squadre sono preparate, ben assemblate e competitive. Bisogna esserci sempre, e se vieni meno in qualche aspetto il campionato te lo fa notare subito. I 110 anni del Ferraris? Sento responsabilità ed emozione ogni volta che percorro il corridoio e poi arrivo in campo” ha concluso.

Fonte tuttosport.com

