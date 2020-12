MILANO – Bomba di mercato sganciata da Sky Sport: secondo l’emittente, Mario Balotelli è vicinissimo a firmare col Monza di Galliani e Berlusconi. L’attaccante classe 1990 – fermo dalla scorsa stagione in cui ha giocato (poco) nel Brescia di Cellino, alla fine retrocesso in B – non andrà in Brasile per continuare la sua carriera: nonostante la corte serrata del Vasco da Gama, disposto a far follie per averlo in

rosa, l’eterno bad boy del calcio italiano rimarrà nel Belpaese, firmando con i biancorossi un contratto fino a giugno, con annessa clausola di rinnovo in caso di promozione in Serie A. Super Mario sale quindi sull’ennesimo, ultimo treno della sua carriera.