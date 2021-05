Mario Balotelli è stato capace di rendere l’ordinario un evento straordinario. Cioè ha fatto il calciatore professionista in pieno: non è stato al casinò con gli 8 compagni pizzicati, si è messo a disposizione di Brocchi che a Salerno lo ha lasciato in panchina all’inizio e poi ha segnato due gol in 11′ entrando all’80’.

Incrocio col Genio

—

Un pomeriggio ordinario per Mario, reso straordinario dalla sua concretezza che poche volte in carriera è emersa lasciando più spazio alla forma. Invece è un Balo sostanzioso quello che si alza dalla panchina all’80’ e che all’81’ segna il gol del 2-1. Dieci minuti dopo il secondo gol alla Salernitana, quello che certifica la vittoria dei brianzoli ora sempre quarti, sì, ma a tre punti dal Lecce secondo. E martedì pomeriggio, a Monza, arriverà proprio la squadra di Eugenio Corini. Sarà un incrocio doppiamente speciale. Per la corsa alla promozione diretta in A, Salernitana permettendo, ma anche perché Mario con il Genio ha avuto un rapporto speciale nella scorsa stagione. I cinque gol segnati in A con il Brescia li ha firmati tutti con lui, l’unico allenatore della difficilissima stagione del club biancoazzurro a capirlo e a saperlo sfruttare. L’unico, insieme (senza saperlo) con Claudio Lotito: degli ultimi cinque gol segnati, Mario ne ha fatti 4 contro squadre del patron romano. Tre alla Salernitana e uno alla Lazio.