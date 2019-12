Con la vittoria di quest’oggi sulla Virtus Bologna la Dinamo Banco di Sardegna conquista la matematica qualificazione alla prossima LBA Final Eight in programma dal 13 al 16 febbraio 2020 alla Vitifrigo Arena di Pesaro, i giganti di coach Pozzecco salgono a quota 20 punti in classifica e a meno di tre giornate dalla fine del girone di andata sono già sicuri di avere un posto tra le prime otto che si contenderanno la Coppa Italia 2020.

Sassari, 22 dicembre 2019Ufficio ComunicazioneDinamo Banco di Sardegna