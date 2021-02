BANSKO (Bulgaria) – Filip Zubcic vince per la terza volta in carriera nel primo gigante di Bansko, con il tempo di 2’20″62, precedendo di 40 centesimi il campione del mondo Mathieu Faivre, e l’austriaco Brennsteiner, per la prima volta sul podio. Per l’Italia c’è lo splendido 16esimo posto del 19enne Filippo Della Vite, primi punti in carriera per il bergamasco. Lo sciatore delle Fiamme Oro grazie ad un’eccellente

seconda manche, risale ben 12 posizioni fino a sfiorare la top 15.