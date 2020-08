LISBONA – Una lezione di calcio al Barcellona. Il Bayern Monaco mostra i muscoli e, nei quarti di finale di Champions League, infligge una durissima punizione ai catalani che vengono sconfitti e travolti per 8-2 in un match senza storia. A dire il vero la partita era cominciata sull’equilibrio col gol di Muller pareggiato dall’autorete di Alaba. Ma gli spagnoli finisco qui perché i tedeschi chiudono il primo tempo sul 4-1 grazie alla reti di Perisic, Gnabry e ancora Muller. Nella ripresa la squadra di Setien sembra riaprirla con un gol di Suarez, ma è pura illusione perché il Bayern torna a macinare gioco e stritola Messi & co sotto i colpi di Kimmich, Lewandowsi e una doppietta dell’ex Coutinho.

Botta e risposta al via

Setien lascia in panchina Griezmann per infoltire il centrocampo e lasciare Messi e Suarez soli in attacco, mentre Flick, dietro la punta Lewandowski, piazza Gnabry, Muller e l’ex interista Perisic. La partita comincia coi botti e, dopo un tentativo del Barcellona, i tedeschi passano dopo 3′: Perisic va sul fondo sinistro e crossa al limite per Muller che, dopo un uno-due con Lewandowski, col sinistro insacca. La risposta dei catalani è immediata e, dopo una manciata di minuti, agguantano il pari seppur in modo fortunoso: lancio a sinistra per Jordi Alba che cerca al centro dell’area Suarez ma Alaba in spaccata fa autogol. Ma il vero problema dei blaugrana è la difesa, nel senso che non esiste e sbaglia l’impossibile.

Poi il Bayern dilaga

Dopo un palo casuale di Messi (un tiro-cross) e una semplice parata di Neuer sulla Pulce, il Bayern con un pressing altissimo mette in seria difficoltà la retroguardia spagnola che in uscita combina solo disastri. Come al 21′: Gnabry recupera palla e poi scarica a sinistra per l’inserimento in area di Perisic che tira direttamente in porta col sinistro e beffa ter Stegen. Dopo una conclusione alta di Thiago, i tedeschi fanno tris al 27′: gran tocco di Goretzka che scavalca Lenglet e smarca Gnabry in area per un facile destro. Lewandowski si divora il poker anche grazie a ter Stegen che rimedia a un suo errore, ma il portiere dei catalani nulla può al 31′ quando, dopo l’ennesimo pressing e recupero palla tedesco, arriva un traversone in area con la palla che sfila a destra su Kimmich che crossa e Muller in anticipo sul primo palo non perdona. Un colpo di testa di Lewandowski parato e un destro di Suarez neutralizzato da Neuer chiudono il primo tempo.

Segna Suarez, ma è solo un’illusione

Nella ripresa Setien cambia Sergi Roberto con Griezmann per tornare al 4-3-3. E, dopo due spunti andati a vuoto di Perisic e Goretzka, il Barcellona accorcia le distanze al 57′: Jordi Alba dalla sinistra serve Suarez che con una finta penetra in area e col sinistro realizza un bellissimo gol. Il match a questo punto sembra riaperto o quasi, ma il Bayern rimette le cose a posto una manciata di minuti dopo quando Davies a sinistra diventa incontenibile, ubriaca e salta Semedo e dal fondo assiste Kimmich che col destro appoggia in rete. Entrano anche Coman e Coutinho, mentre Neuer blocca un sinistro debole di Messi, fuori partita come tutti i suoi compagni. All’82’ c’è gloria anche per il bomber Lewandowski che mancava all’appello: cross dalla sinistra di Coutinho e colpo di testa facile facile per il 6-2. Nel finale arriva la doppietta dell’ex Coutinho che prima insacca col destro, servito da Muller; quindi infierisce al minuto 89 per l’8-2 finale. Adesso i bavaresi, in semifinale, attendono la vincente tra Manchester City e Lione.

Barcellona-Bayern Monaco 2-8 (1-4)

Barcellona (4-3-1-2): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto (1’st Griezmann), Busquets (25’st Fati), De Jong; Vidal; Messi, Suarez. In panchina: Neto, Inaki Pena, Rakitic, Dembelé, Junior Firpo, Ricardo Puig, Ronald Araujo, Monchu, Mingueza, Reis. Allenatore: Setien

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng (30’st Sule), Alaba, Davies (39’st Tolisso ); Goretzka (39’st Hernandez), Thiago Alcantara; Gnabry (30’st Coutinho), Muller, Perisic (22’st Coman); Lewandowski. In panchina: Ulreich, Hoffmann, Odriozola, Javi Martinez, Cuisance, Zirkzee, Musiala. Allenatore: Flick

Arbitro: Skomina (Svn)

Reti: 4’pt e 31’pt Muller, 7’pt Alaba (aut), 22’pt Perisic, 28’pt Gnabry, 12’st Suarez, 18’st Kimmich, 37’st Lewandowski, 40’st e 44’st Coutinho

Ammoniti: Boateng, Davies, Suarez, Jordi Alba, Kimmich e Vidal

Angoli: 9-6 per il Bayern Monaco

Recupero: 0′, 2′.Fonte www.repubblica.it

