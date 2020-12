BARCELLONA – Leo Messi stasera sarà in campo nel Barcellona contro il Cadice, per raggiungere il record stabilito da Pelé. Contro una delle otto squadre a cui non è riuscito a segnare indossando la maglia del Barcellona, può raggiungere uno dei più grandi record della storia del calcio. Qualora riuscisse a realizzare una doppietta il fuoriclasse argentino eguagliarebbe il fuoriclasse brasiliano che a metà del secolo scorso ha segnato 643

gol con lo stesso club, ovvero il Santos.