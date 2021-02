GRANADA (Spagna) – Una partita folle, dalle mille emozioni, regala al Barcellona il pass per le semifinali di Coppa del Re. Eliminato il Granada, prossimo avversario europeo del Napoli, al quale non resta che mordersi le mani visto il doppio vantaggio guadagnato e poi sciupato a 2′ dal 90′. Dall’88’ in poi infatti accade di tutto e il 3-5 finale ne è la conferma. Dopo l’occasione all’8′ di

Il Levante elimina il Villarreal al 121′

La terza semifinalista è il Levante che nel recupero del supplementare elimina il Villarreal per 1-0. Partita molto divertente nel primo tempo con due occasioni per parte: Torres e Pedraza per gli ospiti e Alcon e Son per i padroni di casa. Ad inizio ripresa è Alcacer a cercare la via del gol per la formazione ospite che al 90′ rischia il colpaccio con la punizione di Dani Parejo sulla quale è ancora straordinario Cardenas. Nel supplementare è bacca ad illudere Emery, ma al 121′ Roger gela il tecnico ex Arsenal trovando il colpo che vale la qualificazione.

