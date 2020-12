TORINO – La Juventus ribalta il Barcellona e conquista il primato del girone di Champions League all’ultima tappa. Sembrava una missione impossibile vincere al Camp Nou 3-1. I bianconeri hanno fatto pure meglio: ne hanno rifilate tre a Messi e compagni. E grazie alle parate di un ragazzino di 42 anni di nome Gigi Buffon non hanno incassato nemmeno un gol. Uno 0-3 netto. Tra la doppietta dal dischetto di Advertisements Cristiano Ronaldo (sul primo penalty è ingenuo Araujo; mentre il tocco di mano di Lenglet è solare) il timbro in acrobazia di McKennie sul solito assist dalla destra di Juan Cuadrado. Una vittoria migliore, per prestazione e risultato, non poteva augurarsela Andrea Pirlo. In un colpo solo e in un tempio del calcio, seppur il Barcellona abbia confermato di essere in un momento complicato, i bianconeri hanno conquistato un traguardo sulla carta difficilissimo convincendo dal punto di vista del gioco e dei singoli come non mai. (sul primo penalty è ingenuo Araujo; mentre il tocco di mano di Lenglet è solare) il timbro in acrobazia disul solito assist dalla destra di Juan Cuadrado. Una vittoria migliore, per prestazione e risultato, non poteva augurarsela Andrea Pirlo. In un colpo solo e in un tempio del calcio, seppur il Barcellona abbia confermato di essere in un momento complicato, i bianconeri hanno conquistato un traguardo sulla carta difficilissimo convincendo dal punto di vista del gioco e dei singoli come non mai.

Squadra compatta, unita e per lunghi tratti dominante su un campo in cui di solito gli avversari passano il 90 per cento del tempo a difendersi. Mai nessuna squadra italiana aveva vinto 3 a 0 al Camp Nou. Una prova chiara dell'unità d'intenti Pirlo-squadra. La Juventus, dopo la vittoria in rimonta contro il Toro, cercava una conferma per rafforzare la svolta avvenuta nel primo tempo di sabato, quando i giocatori si sono confrontati e hanno capito che senza cuore si sarebbe buttato via non solo il derby ma anche la stagione. Una conferma migliore di un 3 a 0 al Barcellona non poteva nemmeno essere immaginata.

Super CR7 Cristiano Ronaldo ha stravinto il duello con Messi. Lo dicono i numeri (2 gol a 0) e non solo quelli. All’81’ Cristiano si è esibito in una rincorsa difensiva che dimostra tutta la sua centralità, non solo tecnica. Goleador e leader. Messi ha provato ad accendere i blaugrana con qualche tiro dei suoi, però un po’ la mira e un po’ Buffon gli hanno evitato la gloria nella serata più attesa, contro l’eterno rivale. Cristiano, che non aveva mai segnato nelle sfide contro Leo, adesso ha cancellato anche questa statistica. Morata decisivo Se CR7 ha fatto la differenza, Alvaro Morata ha confermato di sentirsi a casa propria in Champions. Lo spagnolo non ha segnato, ma si è rivelato un’arma tattica spietata in ripartenza. Due dei tre gol sono arrivati dal dischetto, ma altrettanti i bianconeri ne avrebbero potuti realizzare grazie alle volate dell’ex Atletico e Real Madrid. Positiva tutta la squadra, dal sontuoso De Ligt all’indemoniato McKennie. Quanti episodi Al Camp Nou, deserto causa Covid, si sono visti tre gol, ma sarebbero potuti essere molti di più. Griezmann ha colpito una traversa e Bonucci si è visto annullare il 4-0 per un fuorigioco ineccepibile. Per la stessa ragione è stato cancellato un penalty (fallo di De Ligt su Griezmann) ai catalani. TABELLINO E STATISTICHE

Fonte tuttosport.com

