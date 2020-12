I rientri di Morata (dopo la squalifica in campionato) e Buffon e la presenza degli ormai ‘soliti’ giovanissimi di Pirlo. La Juve va al Camp Nou per sfidare il Barcellona di Messi e tentare la conquista del primo posto nel girone con 23 giocatori. In attacco, oltre allo spagnolo, a Ronaldo e Dybala, c’è anche il classe 2002 Da Graca, già in panchina nella partita contro la Dynamo Kiev.

Advertisements

Fuori Chiellini e Demiral.