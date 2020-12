TORINO – E’ una Juventus bellissima quella Camp Nou. Aggredisce altissima il Barcellona, gioca con ottima tecnica, cerca il gol in continuazione. E lo trova in due occasioni. Al 13′, dopo un incipit agonisticamente impetuoso dei bianconeri, l’arbitro Tobias Stieler ravvede il fallo di Araujo che taglia la strada a Ronaldo. E’ penalty e lo trasforma CR7 con freddezza. Sette minuti dopo, nei quali la Juventus ha continuato ad Advertisements spettacolare mezza rovesciata di McKennie su cross perfetto di Cuadrado (sempre lui!) e la Juventus va sul 2-0. Al 24′ ci sarebbe un altro rigore per la Juventus: Pjanic ferma con la mano un tiro al volo di Morata. Il VAR non interviene ma rimangono molto dubbi. Anche il Barça protesta per un contatto McKennie-Messi che il VAR, giustamente, giudica non da rigore. Tutta la Juventus brilla, ma Cuadrado, McKennie, De Ligt, Alex Sandro e Ronaldo appaiono in grandissima serata. Con questo risultato la Juventus sarebbe ancora seconda nel girone, serve un altro gol per passare da prima.